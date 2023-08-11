Приближается саммит РК, США и Японии

Photo : YONHAP News

17 августа президент РК Юн Сок Ёль посетит США для участия в трёхсторонней встрече с американским президентом Джо Баденом и японским премьер-министром Фумио Кисидой. Последние переговоры трёх лидеров состоялись в Хиросиме в мае этого года. Между тем, это первый отдельный саммит трёх стран, который организован вне рамок других международных мероприятий. По окончании саммита, 18 августа, Юн Сок Ёль планирует вернуться в РК. Как ожидается, стороны уделят первоочередное внимание деталям сотрудничества в сфере безопасности, обсудив вопросы противодействия северокорейской ракетно-ядерной угрозе. Результаты встречи, как ожидается, будут изложены в совместном заявлении. Вероятно, лидеры трёх стран договорятся о проведении противоракетных и противолодочных военных учений на регулярной основе. В повестку саммита могут также войти вопросы сотрудничества в сфере новейших технологий и экономической безопасности. Между тем, Китай выступает против предстоящего саммита, называя его продвижением проекта «Азиатского НАТО». На этом фоне представитель администрации президента РК сообщил, что встреча не нацелена на сдерживание Китая. Вместе с тем сообщается, что вопрос о сбросе загрязнённой воды с аварийной АЭС «Фукусима» не войдёт в повестку предстоящего саммита. Представители РК и Японии обсуждают возможность проведения двусторонней встречи.