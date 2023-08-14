В РК почтили память жертв сексуального рабства в японской армии

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13 августа в Сеуле состоялся Культурный фестиваль бабочек, посвящённый жертвам сексуального рабства в период Второй мировой войны. Мероприятие прошло за день до Дня памяти жертв сексуального рабства в японской армии. Приглашённая на фестиваль бабушка Ли Ён Су заявила, что до настоящего момента призывала Японию к официальному покаянию и выплате японской стороной компенсаций пострадавшим. В своём выступлении она подчеркнула необходимость обратиться в Международный суд (ICJ) для «полного освобождения» по вопросу жертв сексуального рабства. В то же время женщина выступает за хорошие отношения с соседней Японией после решения данной проблемы. Представитель Корейской ассоциации женщин, пострадавших от сексуального рабства в период Второй мировой войны, Ли На Ён заявила, что призывы бабушки Ким Хак Сун, одной из жертв бесчинств японской армии, «разбудили» таких же как она пострадавших, вызвали отклик мирового сообщества и внесли вклад в объединение усилий ради перемен.