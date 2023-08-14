Ким Чон Ын вновь посетил оборонные предприятия

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11-12 августа северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил ряд военных заводов. Среди них предприятия по производству тактических ракет, пусковых машин для тактических ракет, боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров. Об этом 14 августа сообщило агентство ЦТАК. Ким Чон Ын поручил увеличить производительность тактических ракет в геометрической прогрессии, чтобы отвечать запросам оперативного планирования и усиленных подразделений, находящихся на передовых позициях. Он подчеркнул важность создания современных и функциональных пусковых машин, которые вносят вклад в завершение подготовки к войне. Помимо этого, Ким Чон Ын назвал революцией внедрение технологий управляемых ракет калибром 122 и 240 мм. По его словам, северокорейская армия должна быть полностью готова к любой войне в любое время и иметь подавляющую военную силу, чтобы враг не осмелился применить военную силу, а в случае нападения был обязательно уничтожен.