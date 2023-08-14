В РК растут цены на бензин и дизельное топливо

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На протяжении пяти последних недель в РК продолжается рост цен на бензин и дизельное топливо. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, средняя стоимость бензина на вторую неделю августа составила 1.695 вон (1 доллар 27 центов) за литр. За неделю он подорожал на 56,2 воны (4 цента). Ранее 9 августа отметка впервые за 10 месяцев превысила ценовой порог в 1.700 вон (1 доллар 28 центов). Схожая ситуация наблюдается с дизельным топливом. Его стоимость в указанный период составила 1.526 вон (1 доллар 14 центов), увеличившись на 74,6 воны (6 центов). Нынешний рост объясняется рядом факторов. Прежде всего, это снижение объёмов добычи нефти странами-экспортёрами OPEC, инцидент с российским нефтяным танкером в южной части Керченского пролива, а также объявление Управления энергетической информации (EIA) о планах повысить цену на нефть и сократить запасы нефтепродуктов.