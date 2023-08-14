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В Корее

В РК будут амнистированы 2.176 человек

Write: 2023-08-14 14:08:13Update: 2023-08-14 16:27:56

В РК будут амнистированы 2.176 человек

Photo : KBS News

В рамках специальной амнистии, приуроченной к 78-й годовщине освобождения Кореи от японского колониального господства, которая отмечается 15 августа, будут освобождены в общей сложности 2.176 человек. Соответствующий список был утверждён 14 августа по итогам заседания кабинета министров. Это третья амнистия в период президентства Юн Сок Ёля. Будут амнистированы 12 представителей деловых кругов, 4 политика и 3 высокопоставленных чиновника. Как отмечают в министерстве юстиции, внесённые в список представители деловых кругов получат шанс принять участие в активизации экономики. Ряд политиков освобождён в целях сглаживания социально-политической напряжённости. В список также вошло большое количество осуждённых за незначительные правонарушения. В их числе нарушители карантинного режима в период активной фазы пандемии COVID-19, нарушители правил дорожного движения и другие. Приказ о специальной амнистии вступит в силу с 15 августа.
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