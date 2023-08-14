В РК отмечают День освобождения от японского колониального господства

Photo : YONHAP News

15 августа в Сеуле в женском университете Ихва состоялась торжественная церемония по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. В ней приняли участие около 2 тыс. человек, в числе которых участники борьбы за независимость страны, члены их семей, высокопоставленные представители правительства и различных кругов. Церемония проходила под слоганом «Путь к свободе великого народа». В её программу вошли почтение памяти борцов за независимость, показ видео на тему праздника, торжественная речь, концерт, исполнение песен, посвящённых освобождению Кореи от японского господства и другое. Сто человек получили награды за вклад в борьбу за независимость страны. По случаю праздника по всей стране проводится движение по вывешиванию государственного флага Тхэгыкки. Различные мероприятия подготовлены региональными властями. Министерство по делам ветеранов и патриотов, министерство культуры, спорта и туризма организовали мероприятие с участием зарубежных потомков борцов за независимость Кореи и праздничный концерт. В регионах, в свою очередь, также подготовлены торжественные церемонии, концерты, специальные выставки и другие мероприятия, в которых принимают участие около 70 тыс. человек.