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Политика

Граждане РК обеспокоены ситуацией безопасности

Write: 2023-08-15 11:38:38Update: 2023-08-16 10:21:43

Граждане РК обеспокоены ситуацией безопасности

Photo : KBS News

75,2% южнокорейцев выражают обеспокоенность нынешней ситуацией безопасности. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Отметка растёт последние три года. Такими стали результаты опроса, который телерадиокомпания KBS проводит каждый год по случаю Дня освобождения Кореи от японского колониального господства. 82,3% респондентов, как выяснилось, испытывают антипатию по отношению к политическому режиму КНДР. Этот показатель вырос более чем на 10% по сравнению с 2021 годом. Помимо этого, 68,6% считают необходимым объединение Кореи. При этом 51,3% положительно относятся к объединению, если оно не станет большим бременем для РК. Возможным объединение считают 71,3%. Эта отметка сократилась более чем на 4%. Среди первоочередных задач в вопросе воссоединения Кореи респонденты назвали решение ядерной проблемы КНДР, формирование доверительных отношений, налаживание межкорейских обменов в сфере экономики и культуры, более расширенное прорабатывание повестки воссоединения внутри страны. Между тем, большая часть населения РК считает, что решить северокорейскую ядерную проблему в ближайшее время не удастся. В опросе, проводившемся с 1 по 3 августа, приняли участие 1.675 человек. Погрешность при обработке данных может составить ±2,4% при уровне достоверности 95%. 
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