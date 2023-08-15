Президент РК выступил с речью по случаю 78-й годовщины освобождения от Японии

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Движение за независимость страны от японских колонизаторов было нацелено на создание государства со свободной демократией, в котором уважаются ценности прав человека, свободы и верховенства закона. Об этом 15 августа заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая с речью по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. По его словам, после восстановления суверенитета РК встала на путь развития, индустриализации и демократизации. И сегодня этот путь продолжается в форме «видения глобального государства». Президент также указал на то, что сохраняются антигосударственные силы, поддерживающие коммунистические идеи, несмотря на то, что за последние 70 лет РК значительно опередила КНДР в развитии. По словам главы государства, эти силы ведут ложную агитацию и деструктивную деятельность под видом демократических активистов и представителей прогрессивных сил. Для того, чтобы справиться с ними нужно укреплять союз с демократическими странами, - отметил президент, подчеркнув важность сотрудничества между РК, США и Японией. Вместе с тем, Юн Сон Ёль назвал Японию партнёром, разделяющим с РК единые ценности, и с которым нужно взаимодействовать в вопросе обеспечения мира и процветания во всём мире. Говоря о предстоящем 18 августа трёхстороннем саммите, президент подчеркнул, что это мероприятие станет новой вехой в развитии сотрудничества трёх стран.