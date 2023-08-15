Hyundai Group получила семь наград в рамках премии Red Dot Award

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Group завоевал сразу семь наград премии Red Dot Award. Последняя является одной из самых престижных международных конкурсов в области дизайна наряду с немецкой iF Design Award и американской International Design Excellence. Каждый год жюри оценивает номинантов в сфере продуктового и концептуального дизайна, а также бренд-дизайна и коммуникаций. Hyundai Motor получила награды в трёх номинациях. Модель N Vision 74 получила награды в номинации «мобильность-перевозки» в категории концептуального дизайна. Информационно-развлекательная система ccNC infotainment system получила награду в номинации «UI/UX-дизайн» в категории бренд-дизайна и коммуникаций. Шрифт Hyundai Sans удостоен награды в той же категории в номинации «типография». Помимо этого, в категории бренд-дизайна и коммуникаций наград были удостоены дизайн-концепция Kia Opposites United и информационно-развлекательная система ccNC. В этом же сегменте отмечены единое приложение от марки Genesis «My Genesis» и выставочный зал Genesis в рамках Seoul Mobility Show 2023.