Саммит РК, США и Японии – новая глава в истории трёхстороннего союза

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Предстоящая встреча лидеров РК, США и Японии ознаменует собой новую главу в истории трёхстороннего союза. Об этом заявил 15 августа госсекретарь США Энтони Блинкен, цитируя слова американского президента Джо Байдена. По словам Блинкена, саммит проходит в условиях, когда региональная и международная обстановка находится в состоянии геополитической конкуренции, поэтому настало время укрепить и обновить альянс в самых разных областях. Саммит предоставит возможность подтвердить общее видение свободного, открытого, процветающего и стабильного Индо-Тихоокеанского региона,- подчеркнул Блинкен. Это, в свою очередь, означает свободное перемещение между странами, открытое решение вопросов, прозрачное соблюдение правил, а также свободное и законное перемещение товаров и людей,- добавил он. По мнению Блинкена, РК и Япония являются ключевыми союзниками США в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальном уровне, в связи с чем укрепление трёхстороннего сотрудничества имеет важное значение для региона и мира. Оно углубляет мир и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе, приверженность трёх стран полной денуклеаризации Корейского полуострова. Значительная часть саммита будет посвящена вопросам безопасности, в том числе, в сфере экономики,- добавил Блинкен.