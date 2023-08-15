Сеул выразил сожаление по поводу подношений храму Ясукуни

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Правительство РК выражает «глубокое разочарование и сожаление» в связи с тем, что руководители японского правительства и парламента направили пожертвования или посетили храм Ясукуни, который является символом милитаристской политики Японии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 15 августа. В нём содержится призыв к руководству Японии «продемонстрировать искреннее покаяние» за преступления прошлого. Ранее в тот же день премьер-министр Японии Фумио Кисида направил от своего имени ритуальное подношение храму Ясукуни, а ряд представителей правительства и парламентариев посетили его. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами японцев, погибших на полях сражений, начиная с середины XIX века. В списки включены имена военных преступников, казнённых после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами воспринимаются в РК, Китае и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.