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Мировое сообщество ни при каких условиях не признает Северную Корею ядерной державой. Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил в письменном интервью агентству Bloomberg накануне предстоящего 18 августа в Кэмп-Дэвиде южнокорейско-американо-японского саммита. Он подчеркнул, что полная денуклеаризация Корейского полуострова является чёткой и последовательной целью мирового сообщества, выразив надежду на то, что в ходе предстоящего саммита РК, США и Япония договорятся об усилении возможностей по противодействию ракетно-ядерной угрозе Севера. Кроме того, Юн Сок Ёль не исключил возможности проведения отдельных консультаций по вопросу сдерживанию между тремя странами. Он напомнил, что Сеул и Вашингтон создали консультативную группу по ядерным вопросам. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что предстоящий саммит станет ступенью к заключению соглашения о способах повышения потенциала трёх стран для реагирования на ядерные и ракетные угрозы Севера. В ходе саммита будет также обсуждаться возможность проведения совместных оборонительных учений трёх стран. Пхеньян должен осознать, что неконтролируемое развитие ракетной и ядерной программ приведёт лишь к усугублению изоляции Северной Кореи и усилению санкционного давления. Мировое сообщество, включая РК, США и Японию, будет тщательно контролировать соблюдение всеми странами санкций Совета Безопасности ООН, принятых в отношении Северной Кореи.