Экспорт в сфере ICT сократился в июле на 24,3%

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Объём экспорта продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в июле 14 млрд 610 млн долларов, сократившись на 24,3% в годовом исчислении. Как сообщили 16 августа в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, экспорт продукции ICT сокращается 13 месяцев подряд с июля прошлого года. Это происходит главным образом из-за низкого спроса на высокотехнологичные товары и снижения цен на полупроводники. Экспорт полупроводников снизился на 33,7% по сравнению с июлем прошлого года. Зарубежные поставки мобильных телефонов сократились за тот же период на 19,6%, компьютеров - на 28%, дисплеев – на 5,4%. Поставки в Китай, включая Гонконг, упали на 27,7%, во Вьетнам – на 18,6%, в США - на 28,3%, в страны Евросоюза - на 24,9%. Импорт продукции ICT составил в июле 11 млрд 420 млн долларов, сократившись на 13,7% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 3 млрд 190 млн долларов.