Президент РК отправляется в США для участия в трёхстороннем саммите

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17 августа президент РК Юн Сок Ёль отправляется в Вашингтон для участия в трёхстороннем саммите с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Лидеры трёх стран обсудят вопросы укрепления совместной безопасности перед лицом ядерной угрозы Северной Кореи и экономического сотрудничества. Саммит состоится утром 18 августа в Кэмп-Дэвиде, резиденции главы Белого дома в штате Мэриленд в ста километрах от Вашингтона. В ходе саммита запланировано принятие двух документов - «Кэмп-Дэвидские принципы» и «Дух Кэмп-Дэвида». Первый документ содержит руководящие принципы трёхстороннего сотрудничества на перспективу, а второй представляет собой план реализации принципов трёхстороннего сотрудничества. По информации из администрации южнокорейского президента, идёт обсуждение третьего документа. Ожидается, что лидеры трёх стран обсудят основные принципы взаимодействия для создания многоуровневой системы сотрудничества и совместного реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, договорятся об обмене информацией о ракетных пусках Пхеньяна. Итоги саммита будут подведены на совместной пресс-конференции. Не исключена возможность двусторонних встреч южнокорейского лидера с его американским и японским коллегами. Ранее Юн Сок Ёль назвал предстоящий саммит «новой вехой в трёхстороннем сотрудничестве, который способствует миру и процветанию на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе». Первая леди Ким Гён Хи не будет сопровождать президента в поездке в США.