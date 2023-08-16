Пониженная ставка топливного налога продлена до конца октября

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Правительство РК приняло решение продлить до конца октября действие пониженной ставки топливного налога. Об этом сообщили 16 августа в министерстве планирования и финансов. В настоящее время налог на бензин понижен на 25%, а на дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ – на 37%. Это снижает стоимость топлива в среднем на 200 вон (15 центов) за литр. Вышеуказанное решение было принято с учётом того, что рост цен на топливо в последнее время возобновился. Топливный налог был понижен в ноябре 2021 года, и после этого срок его действия продлевался пять раз. Между тем, существует проблема сокращения налоговых поступлений. В первом полугодии сбор налогов снизился примерно на 30 млрд долларов в годовом исчислении. Сборы налогов в сфере транспорта, энергетики и экологии сократились за тот же период на 521 млн долларов. В этой связи правительство продлило срок действия пониженной ставки топливного налога лишь на два месяца. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от стоимости нефти на мировом рынке.