Белый дом: В Кэмп-Дэвиде будут объявлены важные инициативы

В ходе предстоящего саммита в Кэмп-Дэвиде лидеры РК, США и Японии объявят «важные инициативы», которые будут способствовать укреплению трёхстороннего сотрудничества. Об этом заявил 16 августа координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что эти инициативы позволят вывести отношения между тремя странами на новый уровень. Кирби напомнил, что на саммите 18 августа будет обсуждаться широкий круг совместных задач, а предстоящие инициативы будут направлены как на обеспечение региональной безопасности и стабильности, так и на создание новых возможностей для экономики. Трёхсторонние отношения значительно окрепли, благодаря политическому мужеству президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, добавил Кирби.