Правительство РК расширит поддержку экспорта и инвестиций

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Правительство РК разрабатывает меры расширения поддержки экспорта и инвестиций. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо, выступая 17 августа на совещании по экономическим вопросам. Он добавил, что правительство намерено внимательно изучить условия экспорта в основных отраслях промышленности. Хотя темпы сокращения экспорта замедлились, для полномасштабного подъёма необходимо ещё больше укрепить механизмы поддержки производителей экспортной продукции,- отметил Чху Гён Хо. Помимо экспорта, решающее значение для скорейшего восстановления жизнеспособности экономики имеет рост инвестиций. Для этого планируется усилить поддержку, направленную на улучшение инвестиционного климата. Она будет заключаться в пересмотре нормативных актов, препятствующих инвестициям, и ослаблении препятствий для развития новых отраслей.