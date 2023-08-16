Число пострадавших от жары достигло 2.335 человек

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В связи с продолжительной жарой в РК растёт число жертв теплового удара. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 15 августа по всей стране зарегистрированы 65 обращений в отделения скорой помощи от лиц с жалобами на перегрев организма. 22 случая теплового удара зарегистрировано в провинции Кёнгидо. Всего с 20 мая зарегистрированы 2.335 случаев тяжёлых последствий теплового удара, в том числе 29 смертей. 20% пострадавших составили строительные рабочие, а 8,2% - работники сельского, лесного и рыбного хозяйства. Таким образом, чаще всего жертвами перегрева организма становятся лица, работающие на открытом воздухе. За аналогичный период прошлого года зафиксированы 1.423 случая осложнений от теплового удара и 7 смертей. Мониторинг заболеваний, связанных с тепловым ударом на фоне жаркой погоды, ведётся ежегодно с 2011 года. В этом году период наблюдений продлится до 30 сентября.