Сеул призывает Пекин признать северокорейских перебежчиков беженцами

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По мнению правительства РК, северокорейские перебежчики, находящиеся в Китае, являются беженцами, которым необходимо разрешить въезд в РК. С таким заявлением выступил 16 августа министр по делам воссоединения Ким Ён Хо. Он подчеркнул, что эти люди имеют право на защиту собственной жизни и прав, а принудительная репатриация противоречит международным нормам. Он заявил, что к северокорейским беженцам в Китае должно быть обеспечено гуманное обращение в соответствии с международными стандартами, призвав Пекин сотрудничать в решении данного вопроса. РК примет всех беженцев, желающих приехать на Юг, и создаст все условия для нормальной жизни. Китай рассматривает северокорейских перебежчиков как нелегальных иммигрантов, подлежащих принудительной репатриации в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной выдаче нарушителей границы.