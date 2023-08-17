Президент РК прибыл в США на трёхсторонний саммит

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Президент РК Юн Сок Ёль прибыл в США для участия в трёхстороннем саммите с американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. 17 августа в 18:40 его самолёт приземлился на базе ВВС США Эндрюс в окрестностях Вашингтона. 18 августа по местному времени Юн Сок Ёль отправится в Кэмп-Дэвид, резиденцию главы Белого дома в штате Мэриленд. Там лидеры трёх стран проведут переговоры, результаты которых будут представлены в ходе совместной пресс-конференции. В ходе саммита запланировано принятие двух документов - «Кэмп-Дэвидские принципы» и «Дух Кэмп-Дэвида». Первый документ содержит руководящие принципы трёхстороннего сотрудничества на перспективу, а второй представляет собой план реализации принципов трёхстороннего сотрудничества. По информации из администрации южнокорейского президента, идёт обсуждение третьего документа. Ожидается, что лидеры трёх стран обсудят основные принципы взаимодействия для создания многоуровневой системы сотрудничества и совместного реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, договорятся об обмене информацией о ракетных пусках Пхеньяна. Не исключена возможность двусторонних встреч южнокорейского лидера с его американским и японским коллегами.