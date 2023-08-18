Заседание СБ ООН по правам человека в КНДР завершилось безрезультатно

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17 августа Совет Безопасности ООН впервые за последние шесть лет провёл заседание о нарушениях прав человека в КНДР. Оно было созвано по инициативе США, РК, Японии и Албании. Как заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, с тех пор, как в докладе ООН ещё десять лет назад упоминались систематические нарушения прав человека в Северной Корее, никаких улучшений не произошло. Как подчеркнул постоянный представитель РК Хван Чжун Гук, если проблема прав человека на Севере не будет решена, не может быть решена и ядерная проблема. Пхеньян направляет ресурсы на ядерное развитие, а не на благосостояние своего народа. Между тем, зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан назвал американскую инициативу созвать данное заседание неконструктивной и безответственной. Она не только не позволит снизить напряжённость, а лишь усугубит её,- отметил Гэн Шуан. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициативу США «лицемерием», отметив, что США, РК и Япония усиливают свою военную мощь в Восточной Азии. Он напомнил, что вопросы, связанные с правами человека, не входят в мандат Совбеза ООН, и заседание по Северной Корее не было заявлено в программе работы, предложенной США в начале августа. Представитель Северной Кореи на заседании не присутствовал.