Около 30% жителей РК не видят необходимости в объединении Кореи

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29,8% южнокорейцев не видят необходимости в объединении Кореи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 7 по 27 июля агентством Gallup Korea по заказу Института проблем воссоединения при Сеульском государственном университете. В опросе приняли участие 1.200 взрослых жителей страны. 33% опрошенных считают воссоединение невозможным. Примерно столько же полагают, что на это может уйти более 30 лет. Между тем, 81,5% южнокорейцев положительно относятся к США, а 8% - к Японии. Реальную угрозу видят в Северной Корее 45,8%, а в Китае - 36,8% респондентов. 49,3% участников опроса считают необходимым создание в стране собственного ядерного оружия, а 23,6% высказались за размещение в стране американского ядерного оружия. Безъядерный статус РК поддержали 17,8% респондентов. Погрешность при обработке данных может составить ±2.8% при уровне достоверности 95%.