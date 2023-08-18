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Экономика

Перед праздником Чхусок правительство будет контролировать цены

Write: 2023-08-18 11:20:11Update: 2023-08-18 11:26:40

Перед праздником Чхусок правительство будет контролировать цены

Photo : YONHAP News

В преддверии осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок правительство РК примет меры для обеспечения стабильных цен на товары, наиболее востребованные в этот период. Кроме того, будут усилены меры безопасности на дорогах. Одновременно будет стимулироваться посещение страны китайскими туристами. Об этом заявил заместитель министра планирования и финансов РК Пан Ги Сок, выступая 18 августа на  заседании по вопросам экономики. Он отметил, что в период праздника власти организуют различные скидочные мероприятия, окажут поддержку мелким предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Для привлечения китайских туристов будет увеличено количество авиарейсов между двумя странами, а также открыты дополнительные визовые центры в Пекине и Шэньяне, Подробная программа мер будет опубликована в начале сентября. 
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