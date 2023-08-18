РК – лидер по крупным инвестициям в США

Photo : YONHAP News

Более года назад администрация президента США Джо Байдена приняла Закон об инфляции, нацеленный на поддержку производителей электромобилей, и Закон о чипах и науке, стимулирующий производство полупроводников в США и развитие соответствующих технологий. Эти меры ослабили позиции иностранных производителей, работающих на американском рынке. Единственной возможностью удержаться на рынке для них стали масштабные инвестиции в производство на территории США. В 2022 году РК стала лидером по количеству заявленных инвестиций. Как сообщает Financial Times, РК реализовала 20 инвестиционных проектов, сумма каждого из которых превышает 100 млн долларов, став лидером в этой области. Далее следуют Евросоюз, Япония, Канада и Тайвань. Общий объём иностранных инвестиций в производственную отрасль США составил 224 млрд долларов.