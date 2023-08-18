Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

РК – лидер по крупным инвестициям в США

Write: 2023-08-18 11:25:47Update: 2023-08-18 11:28:09

РК – лидер по крупным инвестициям в США

Photo : YONHAP News

Более года назад администрация президента США Джо Байдена приняла Закон об инфляции, нацеленный на поддержку производителей электромобилей, и Закон о чипах и науке, стимулирующий производство полупроводников в США и развитие соответствующих технологий. Эти меры ослабили позиции иностранных производителей, работающих на американском рынке. Единственной возможностью удержаться на рынке для них стали масштабные инвестиции в производство на территории США. В 2022 году  РК стала лидером по количеству заявленных инвестиций. Как сообщает Financial Times, РК реализовала 20 инвестиционных проектов, сумма каждого из которых превышает 100 млн долларов, став лидером в этой области. Далее следуют Евросоюз, Япония, Канада и Тайвань. Общий объём иностранных инвестиций в производственную отрасль США составил 224 млрд долларов. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >