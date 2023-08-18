В РК повышается боевой потенциал армии

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Корейское агентство оборонного развития 18 августа провело заседание комитета по оборонным проектам, в ходе которого был утверждён план организации серийного производства разведывательного беспилотного летательного аппарата (MUAV), действующего на средних и больших высотах. Проект рассчитан до 2028 года. На его реализацию будет выделено 732 млн долларов. Эти аппараты позволят осуществлять постоянное наблюдение за ключевыми объектами в Северной Корее. Кроме того, проект позволит заложить фундамент для дальнейшего развития производства беспилотников на основе южнокорейских технологий. Кроме того, одобрен план повышения возможностей подводных лодок водоизмещением 1.800 тонн (KSS-Ⅱ). Он предусматривает замену устаревшего оборудования, в том числе, гидроакустической системы. Военные утвердили также план замены защищённого полудуплексного тактического канала передачи данных Link-11 на новую систему Link-22. Сделать это решено путём разработки новой системы внутри страны.