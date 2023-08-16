РК, США и Япония договорились о новом партнёрстве в сфере безопасности

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Президент РК Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе трёхстороннего саммита, состоявшегося 18 августа в Кэмп-Дэвиде, резиденции главы Белого дома в штате Мэриленд, договорились о новом партнёрстве в области безопасности. Они обещали немедленно консультироваться друг с другом в случае возникновения угроз, возникающих в Индо-Тихоокеанском регионе, включая ядерную угрозу и сбои в цепочках поставок. Договорённость зафиксирована в документе под названием «Обязательство о консультациях между РК, США и Японией». В документе не указан тип угрозы или вызова, который повлечёт за собой проведение консультаций. Однако в администрации южнокорейского президента уточнили, что имеются в виду торговые споры, ракетная угроза со стороны Северной Кореи, серьёзная провокация на море, а также любая иная угроза внутри или за пределами страны. «Страны сохраняют за собой свободу предпринимать все необходимые действия для защиты безопасности или суверенитета»,- говорится в документе. В ходе саммита было принято также совместное заявление под названием «Дух Кэмп-Дэвида». В нём зафиксирована договорённость о проведении ежегодных трёхсторонних встреч между главами государств, министрами иностранных дел, обороны и финансов, а также советниками по национальной безопасности. Участники саммита объявили о проведении ежегодных совместных оборонительных учений и создании системы обмена данными о ракетной активности Северной Кореи в режиме реального времени. Кроме того, достигнута договорённость о создании трёхсторонней рабочей группы для борьбы с северокорейскими киберугрозами. Стороны обязались сотрудничать по вопросам экономической безопасности, в частности, ввести в действие пилотные программы раннего предупреждения о сбоях в цепочках поставок, прежде всего, полупроводников и аккумуляторов. На саммите был принят также третий документ, определяющий руководящие принципы трёхстороннего сотрудничества, который получил название «Кэмп-Дэвидские принципы». Данные принципы служат основой для реализации соглашений, содержащихся в совместном заявлении «Дух Кэмп-Дэвида». Итоги саммита были подведены на совместной пресс-конференции.