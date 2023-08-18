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Политика

Лидеры РК и США обсудили расширенное сдерживание

Write: 2023-08-19 08:58:04Update: 2023-08-19 08:58:31

Лидеры РК и США обсудили расширенное сдерживание

Photo : YONHAP News

Перед трёхсторонним южнокорейско-американо-японским саммитом президенты РК и США Юн Сок Ёль и Джо Байден провели 18 августа в Кэмп-Дэвиде двухстороннюю встречу. Они обсудили вопросы расширенного сдерживания и денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники встречи отметили, что принятая в апреле Вашингтонская декларация добросовестно выполняется. Стороны договорились продолжать тесно сотрудничать ради укрепления потенциала применения расширенного сдерживания, то есть, готовности США применить все доступные средства, включая ядерные, для защиты союзника. Президенты РК и США подтвердили стремление к долгосрочному миру на Корейском полуострове посредством достижения полной денуклеаризации Севера. Они договорились укреплять сотрудничество в противодействии получению Пхеньяном средств от отправки рабочих за границу и незаконной деятельности в киберпространстве. Кроме того, участники встречи обсудили взаимодействие в сфере экономической безопасности и передовых технологий. Южнокорейский лидер встретился также с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Отмечен рост сотрудничества благодаря улучшению отношений между государствами. Лидеры РК и Японии согласились с необходимостью укрепить взаимодействие на фоне растущей ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. 
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