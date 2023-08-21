С 1 по 20 августа объём экспорта РК снизился на 16,5%

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По данным таможенного управления, за период с 1 по 20 августа южнокорейский экспорт составил 27 млрд 856 млн долларов, сократившись на 16,5% в годовом исчислении. Зарубежные поставки полупроводников уменьшились на 24,7%, нефтепродуктов - на 41,7%, металлургической продукции - на 20,5%. Одновременно поставки автомобилей увеличились на 20,2%. Экспорт в Китай сократился на 27,5%, в США – на 7,2%, в страны Евросоюза – на 7,1%, во Вьетнам - на 7,7%. Импорт за первые 20 дней августа составил 31 млрд 421 млн долларов, сократившись на 27,9% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса составил за первые 20 дней августа 3 млрд 566 млн долларов, а с начала года - 28 млрд 404 млн долларов. Южнокорейский экспорт сокращается 11-й месяц подряд, главным образом, из-за слабого спроса на полупроводники на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания высокой инфляции и экономического спада.