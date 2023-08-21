Стартовали южнокорейско-американские учения Ulchi Freedom Shield

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21 августа вооружённые силы РК и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield, которые, как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, продлятся по 31 августа. Цель учений – укрепить совместную боеготовность на фоне обострения напряжённости в регионе из-за ракетных испытаний Северной Кореи. Они включают командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, полевые учения и учения гражданской обороны. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запланировано проведение около 30 полевых учений союзников. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Если раньше в ходе подобных учений отрабатывался вариант постепенного начала полномасштабной войны, то на этот раз будет отработан вариант внезапного и стремительного перехода боевых действий в активную фазу. Помимо южнокорейских и американских военнослужащих, к учениям присоединится персонал из девяти стран-членов Командования ООН - Австралии, Канады, Франции, Великобритании, Греции, Италии, Новой Зеландии, Филиппин и Таиланда. В учениях также примет участие Наблюдательная комиссия нейтральных стран, контролирующая режим перемирия на Корейском полуострове, в состав которой входят представители Швеции и Швейцарии.