Лидер КНДР присутствовал на учениях по запуску крылатых ракет

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын проинспектировал Вторую гвардейскую флотилию надводных кораблей Восточного морского флота ВМС Корейской народной армии. Как сообщило агентство ЦТАК, не уточнив времени визита, он наблюдал за ходом учений, в ходе которых тестировались пуски стратегических крылатых ракет. «Во время учений, направленных на подтверждение боевой функции корабля и характеристик его ракетного комплекса, а также обучение моряков навыкам выполнения штурмовой задачи в условиях реальной войны, корабль безошибочно и быстро поразил цель. Ким Чон Ын пообещал укрепить военно-морской флот, чтобы сделать его «всесторонней и мощной» группировкой с повышенной боевой эффективностью и современными средствами надводного и подводного наступления и обороны. С этой целью будет дан «новый импульс модернизации военно-морского флота, включая строительство мощных боевых кораблей, а также разработку подводных вооружений,- говорится в сообщении.