Realmeter: Рейтинг президента РК снизился впервые за четыре недели

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35,6% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 61,2% дают отрицательную оценку его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2.016 взрослых жителей страны, проведённого с 16 по 18 августа агентством Realmeter. Положительная оценка снизилась на 2,7%, а отрицательная выросла на 2,2% по сравнению с результатами предыдущего опроса. Снижение рейтинга произошло впервые за четыре недели. По сообщению Realmeter, это связано с неудачами при проведении в РК 25-го Всемирного скаутского слёта Джамбори. Мероприятие привлекло пристальное внимание после того, как тысячи скаутов решили досрочно покинуть лагерь в уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто из-за плохой организации слёта, антисанитарии и низкого уровня медицинской помощи. Опрос не отражает результаты трёхстороннего южнокорейско-американо-японского саммита. Погрешность при обработке данных может составить ±2,2% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.