Потребительские цены выросли в РК во втором квартале на 3,2%

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Во втором квартале текущего года потребительские цены выросли в РК в среднем на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен повышением тарифов на коммунальные услуги на 24,3% и услуги заведений общественного питания на 7%. Об этом сообщили 21 августа в Национальном статистическом управлении. Что касается регионов, то самый высокий рост потребительских цен отмечен в Сеуле - 3,8%. На втором месте Пусан - 3,3%. Самый низкий рост цен зафиксирован на острове Чечжудо - 2,4% и в административном городе Сэчжоне - 2,6%. Промышленное производство сократилось во втором квартале в среднем по стране на 7,4% в годовом исчислении. Максимальное сокращение отмечено в провинции Кёнгидо - на 16,2%, а также в Пусане - на 8,5%. Розничные продажи выросли в среднем по стране за тот же период на 2,8%. Самый резкий рост на 7,6% продемонстрировал Инчхон, на втором месте Сеул - 6,6%. Уровень занятости составил во втором квартале в среднем по стране 63,2% трудоспособного населения, что на 0,5% выше, чем за тот же период прошлого года. При этом занятость в провинции Кёнгидо сократилась на 0,4%, а в провинции Канвондо выросла на 2,2%.