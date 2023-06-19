КНДР планирует запустить спутник с 24 по 31 августа

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Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о своём намерении запустить искусственный спутник Земли в период с 24 по 31 августа. Как сообщило агентство Киодо цусин, скорее всего, Пхеньян намерен повторить попытку запуска военного разведывательного спутника. 31 мая Север запустил свой первый военный спутник-шпион «Маллигён-1», установленный на ракете нового типа «Чхоллима-1». По данным северокорейских СМИ, ракета упала в Жёлтое море после сбоя в запуске двигателя второй ступени. На этот раз Северная Корея определила три зоны, которые в случае запуска спутника могут представлять потенциальную опасность. Это две зоны в Жёлтом море к юго-западу от северокорейского берега и одна зона в Тихом океане к востоку от филиппинского острова Лусон. Все они находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Военный спутник-шпион входит в число высокотехнологичных видов оружия, которые Север пообещал разработать, наряду с твёрдотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами и атомной подводной лодкой. После подъёма в июле этого года обломков северокорейского спутника «Маллигён-1» со дна Жёлтого моря южнокорейские эксперты заявили, что спутник «не имеет никакой военной пользы».