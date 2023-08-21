РК призвала усилить контроль за торговлей оружием

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Игнорирование незаконной торговли оружием Северной Кореей станет серьёзной угрозой для мира во всём мире. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин, выступая 21 августа с видеообращением к участникам Девятой конференции стран-участниц Договора о торговле оружием (ATT) в Женеве. Данный многосторонний договор является механизмом регулирования международной торговли обычными вооружениями. Пак Чин отметил, что торговля оружием, которую осуществляет Пхеньян, противоречит не только многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, но и пунктам указанного договора. Доходы от продажи вооружений Пхеньян тратит на развитие ракетной и ядерной программ, создавая тем самым угрозу миру. В конференции принимают участие 113 стран, ратифицировавших договор, и 18 государств, подписавших документ, но пока не завершивших процедуру ратификации.