Пхеньян подверг критике совместные учения РК и США

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Северная Корея подвергла критике РК и США за проведение ежегодных совместных военных учений. Кроме того, Пхеньян обвинил Сеул, Вашингтон и Токио в том, что трёхсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде был проведён ради принятия документов для «детализации, планирования и формулирования провокаций ядерной войны». «Беспрецедентная крупномасштабная термоядерная война ежеминутно приближается к Корейскому полуострову, поскольку военные учения союзников носят агрессивный характер и, в них, скорее всего, участвуют стратегические ядерные средства США»,- говорится в заявлении, опубликованном 22 августа агентством ЦТАК. Что касается начавшихся на этой неделе учений Ulchi Freedom Shield, основанных на сценарии полномасштабной войны, то Сеул и Вашингтон проводят их «ещё до того, как высохнут чернила на согласованных документах». «Если договорённости, сфабрикованные в Кэмп-Дэвиде, будут воплощены в жизнь в ходе военных учений, возможность начала термоядерной войны на Корейском полуострове станет более реальной». КНДР лишь ждёт нужного момента, чтобы «наказать враждебные силы, угрожающие суверенитету нашего государства и праву нашего народа на существование на протяжении десятилетий»,- говорится в заявлении ЦТАК.