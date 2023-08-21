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Политика

Идёт подготовка к саммиту РК, Китая и Японии

Write: 2023-08-22 13:20:02Update: 2023-08-22 14:17:29

Идёт подготовка к саммиту РК, Китая и Японии

Photo : YONHAP News

РК, Китай и Япония консультируются по вопросу проведения в этом году трёхстороннего саммита. Как сообщил 21 августа журналистам представитель МИД РК, власти трёх стран сходятся во мнении о необходимости скорейшего возобновления работы совместной переговорной платформы. Ранее такая позиция была озвучена в ходе переговоров Пак Чина с китайским коллегой Ван И, прошедших в июле на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН в Индонезии. Данный вопрос приобретает актуальность, учитывая ситуацию в мире. Ранее Пекин выразил явное недовольство результатам саммита РК, США и Японии в Кэмп-Дэвиде. 21 августа представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что лидеры трёх стран пытаются вмешиваться во внутренние дела Пекина. Кроме того, предпринимаются попытки оказать деструктивное влияние на отношения Китая с соседними странами. Трёхсторонний саммит является частью усилий начать новую «холодную войну»,- заявляют в МИД Китая. 
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