Сброс воды с АЭС «Фукусима» начнётся 24 августа

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Сброс очищенной от радиации воды с повреждённой АЭС «Фукусима» начнётся 24 августа. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая 22 августа на заседании кабинета министров. Он напомнил, что данное решение было принято после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дало окончательное разрешение на сброс, придя к выводу, что японский план соответствует международным стандартам, а вода очищена в достаточной степени. РК не импортирует морепродукты из восьми японских префектур вблизи Фукусимы с 2013 года из-за опасений по поводу уровня радиации. Хотя МАГАТЭ заявляет, что план Японии по сбросу воды не окажет воздействия на окружающую среду, соседние страны, включая РК и Китай, обеспокоены тем, что вода может загрязнить морепродукты. Японские объединения рыболовов также выступают против запланированного сброса воды, опасаясь, что это может ещё больше подорвать репутацию морепродуктов из Фукусимы и близлежащих районов. Между тем, члены правительства Японии, включая премьер-министра Фумио Кисиду, неоднократно заявляли, что власти примут все необходимые меры для недопущения ущерба рыболовной отрасли. Впервые официальный Токио заявил о предстоящем сбросе воды в апреле 2021 года. В хранилищах на АЭС, три реактора которой были повреждены в результате мощного землетрясения, произошедшего у побережья в марте 2011 года, находятся более 1 млн 300 тыс. тонн воды, прошедшей специальную очистку. Ожидается, что сброс воды займёт около 30 лет.