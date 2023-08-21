Задолженность KEPCO превысила 200 трлн вон

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Задолженность Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) впервые превысила 200 трлн вон. По состоянию на конец июня она составила 201 трлн 400 млрд вон (150 млрд 253 млн долларов). Это самый высокий показатель среди южнокорейских компаний, торгующих акциями на бирже. За полгода размер долга вырос примерно на 6 млрд долларов. Причина заключается в огромном операционном ущербе, вызванном тем, что рост мировых цен на энергоносители практически не учтён во внутренних тарифах на электроэнергию. Благодаря пятиэтапному повышению тарифов, проводимому с прошлого года, и стабилизации цен на энергоносители, финансовое положение корпорации постепенно выравнивается, но задолженность остаётся. Ожидается, что в этом году операционные убытки составят 7 трлн вон (5 млрд 200 млн долларов). Между тем, при сохранении стабильной ситуации на мировом рынке энергетики корпорация сможет выйти на прибыль со следующего года без необходимости дополнительного повышения тарифов.