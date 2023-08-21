Правительство РК возместит расходы населения на транспорт

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В июле следующего года в РК будет внедрена единая система оплаты проезда в метро и автобусах К-Pass. Обычным гражданам, которые совершат от 21 до 60 поездок в месяц, по итогам года гарантирован кэшбэк в размере 20% затрат, но не более 216 тыс. вон (160 долларов). Молодёжи гарантирован кэшбэк в размере 30%, но не более 324 тыс. вон (242 доллара), для жителей страны с низким доходом кэшбэк составит 49%, но его максимальная сумма не может превышать 576 тыс. вон (430 долларов). Как сообщил председатель политсовета правящей партии Сила народа Пак Тэ Чхуль, в ближайшее время правительство внесёт соответствующие расходы в проект бюджета на следующий год. По его словам, партия продвигает К-Pass с целью снизить нагрузку на жителей страны, испытывающих трудности в связи с повышением тарифов на общественный транспорт и с высокой инфляцией.