МАГАТЭ будет информировать РК о сбросе воды с АЭС «Фукусима»

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РК и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились создать информационный механизм для предоставления Сеулу актуальных данных о процессе сброса в океан очищенной воды с японской АЭС «Фукусима». Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси, опубликованном 22 августа. МАГАТЭ рассматривает новый механизм обмена информацией с РК как конкретные меры, которые были приняты после визита Рафаэля Гросси в Сеул в июле этого года. Единственный на сегодняшний день способ развеять законные опасения общественности – это держать её в курсе текущих событий,- говорится в заявлении. МАГАТЭ предоставит РК регулярный доступ к своим данным, а южнокорейские специалисты смогут лично посещать офис МАГАТЭ на территории аварийной АЭС при наличии сомнений в точности информации или для получения дополнительных разъяснений. МАГАТЭ, в свою очередь, обязуется оказывать активную поддержку Сеулу в этом вопросе. Кроме того, стороны намерены проводить видеоконференции на регулярной основе.