Предпринимательская активность в РК продолжает снижаться

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По данным Банка Кореи, опубликованным 23 августа, индекс предпринимательской активности (BSI) для всех отраслей составил в августе 71 пункт. Это на 3 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Исследователи обращают внимание на производственную сферу, где за месяц индекс сократился на пять пунктов. Ухудшение настроений, в частности, наблюдается среди изготовителей электронного, видео- и телекоммуникационного оборудования в связи с медленными темпами восстановления спроса на полупроводники. Аналогичная ситуация отмечается в производстве первичных металлов. Эксперты отмечают снижение спроса на сталь и ослабление её ценовой конкурентоспособности. Падение индекса в сфере производства химических веществ и продуктов объясняется относительно медленными темпами восстановления внутреннего спроса в Китае. В непроизводственном секторе, в частности, в сфере профессиональных, научных и технических услуг, строительства и развлечений, индекс предпринимательской активности понизился на один пункт. Это произошло вследствие ослабления внутреннего спроса, нехватки рабочей силы и роста стоимости труда на фоне неопределённой экономической ситуации.