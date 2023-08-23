COVID-19 будет отнесён к инфекционным заболеваниям четвёртого уровня

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С 31 августа в РК вступит в силу решение о понижении уровня COVID-19 со второго до четвёртого, самого низкого в классификации инфекционных заболеваний. Это означает полную отмену карантинных ограничений и возврат к нормальной жизни, существовавшей до пандемии. Как сообщила 23 августа на заседании правительства начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чи Ён Ми, риск заражения COVID-19 среди здоровых людей снизился до уровня гриппа, а система здравоохранения имеет достаточные возможности для оказания помощи больным. Распространение COVID-19 замедляется, а эпидемическая ситуация в стране стабилизируется. За неделю с 15 по 21 августа в стране регистрировались в среднем 40.400 новых случаев заражения в день, что на 17,7% меньше, чем на предыдущей неделе. С 31 августа прекращается ежедневный подсчёт подтверждённых случаев COVID-19, который вёлся с начала пандемии,- отметила Чи Ён Ми. Между тем, группы повышенного риска, включая пожилых граждан и лиц с ослабленным иммунитетом, по-прежнему нуждаются в защите. В этой связи требование ношения масок в больницах и домах престарелых будет сохранено. Кроме того, до конца этого года часть расходов на госпитализацию тяжелобольных пациентов и вакцинацию будут покрываться за счёт правительства. В январе 2020 года COVID-19 был отнесён к заболеваниям первого уровня опасности, а в апреле прошлого года понижен до второго уровня.