В РК будут введены дополнительные меры борьбы с преступностью

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Правительство РК рассмотрит вопрос о восстановлении системы направления призывников на службу в полицию. Это поможет усилить противодействие преступлениям против граждан страны,- заявил 23 августа премьер-министр РК Хан Док Су. «Преступления против ни в чём не повинных граждан вызывают серьёзную озабоченность и подрывают фундаментальные ценности нашего общества»,- подчеркнул он. Заявление премьер-министра прозвучало вскоре после серии преступлений против случайных людей, включая изнасилование и убийство женщины на пешеходной тропе в национальном парке, а также нападение на посетителей торгового центра в пригороде Сеула. В результате этих преступлений два человека погибли и 16 получили ранения. Система призыва на службу в полицию, действовавшая с 1982 года, была отменена в апреле этого года. Ранее начальник полицейского управления РК Юн Хи Гын сообщил о начале переговоров с министерством обороны о наборе от 7.500 до 8.000 полицейских по призыву. Для этого потребуется около семи-восьми месяцев. В качестве срочной меры порядка 30 тысяч полицейских будут направлены на патрулирование улиц. Правительство рассматривает поправки в уголовное законодательство, которые предусматривают для осуждённых за особо тяжкие преступления пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения,- добавил премьер-министр.