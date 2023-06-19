Вторая попытка КНДР запустить спутник оказалась неудачной

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Рано утром 24 августа Северная Корея предприняла вторую попытку запуска военного разведывательного спутника «Маллигён-1» с помощью ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1». Однако запуск, который был осуществлён с космодрома Сохэ в уезде Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, оказался неудачным. Первая и вторая ступени ракеты отработали в штатном режиме, но в работе третьей ступени произошла нештатная ситуация,- сообщило агентство ЦТАК, уточнив, что произошла ошибка в системе аварийной детонации. Государственное аэрокосмическое агентство КНДР проанализирует запуск, выяснит причину неисправности системы аварийной детонации и предпримет в октябре ещё одну попытку запуска спутника на орбиту,- говорится в сообщении. Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллигён-1» упала в Жёлтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени. Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК обнаружил запуск ракеты с космодрома Сохэ в южном направлении в 3:50 утра 24 августа и отслеживал её полёт. В преддверии запуска Северная Корея проинформировала об этом Японию, обозначив три морские зоны как потенциально опасные — две зоны в Жёлтом море к юго-западу от северокорейского берега и одна в Тихом океане к востоку от филиппинского острова Лусон. Окно запуска с 24 по 31 августа совпадает с ежегодными южнокорейско-американскими учениями Ulchi Freedom Shield, которые завершатся 31 августа.