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Экономика

Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

Write: 2023-08-24 10:39:29Update: 2023-08-24 10:39:58

Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

Photo : YONHAP News

24 августа комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял единогласное решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне в 3,5%. Эксперты отмечают, что были предпосылки к повышению ставки в виде быстрого роста задолженностей домохозяйств и ослабления воны. Однако в Банке Кореи приняли решение о её сохранении, учитывая дестабилизацию экономики под влиянием различных факторов, среди которых кризис рынка недвижимости в Китае. В этих условиях дополнительное повышение ставки может привести к усугублению нестабильности. На 25 августа намечено выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которое может стать определяющим фактором в политике Банка Кореи. Решение о замораживании ставки, которая с апреля прошлого по январь этого года повышалась семь раз, принимается пять месяцев подряд. Сложная ситуация в экономике выражается как в низком росте, так и в сохранении высокой инфляции. Эксперты отмечают вероятность дальнейшего роста  потребительских цен в связи с сохранением нестабильной ситуации на мировом рынке. 
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