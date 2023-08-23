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Экономика

Доходы южнокорейских домохозяйств сокращаются

Write: 2023-08-24 14:30:43Update: 2023-08-24 14:31:57

Доходы южнокорейских домохозяйств сокращаются

Photo : YONHAP News

Во втором квартале этого года среднемесячные доходы южнокорейских  домохозяйств составили 4 млн 790 тыс. вон (3.623 долларов), что на 0,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом реальный доход, учитывающий рост потребительских цен, снизился на 3,9%. Доход от официальной трудовой деятельности штатных работников вырос на 4,9%, а доход от предпринимательской деятельности - на 0,1%. Трансфертный доход, который включает стипендии, пенсии и иные пособия, то есть, получаемый физическим лицом без оказания каких-либо продуктивных услуг, снизился примерно на 20%. Среди представителей 20% населения с наименьшим доходом объём заработка снизился на 16%. Расходы домохозяйств выросли на 4,1%, составив 2.763 доллара. Отмечается высокий рост непотребительских расходов. На фоне высокой учётной ставки расходы домохозяйств на погашение процентов по кредитам выросли более чем на 42%. Таким образом, наблюдается снижение доходов при росте расходов. 
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