Южнокорейские рыбаки призывают отменить сброс воды с АЭС «Фукусима»

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23 августа, за день до начала сброса воды с АЭС «Фукусима», работники рыболовной отрасли РК провели акции протеста по всей стране. Жители рыбацкого посёлка в городе Ёсу провинции Чолла-Намдо жалуются на резкое сокращение спроса на морепродукты из-за предстоящего сброса воды с АЭС «Фукусима» в море. Сейчас сезон лова рыбы-ворона (помфрет), но рыбаки не выходят в море. Один из них говорит, что нет смысла ловить рыбу, поскольку из-за сброса загрязнённой воды никто не хочет её покупать. По всей стране проводятся митинги с требованием отменить сброс воды. Председатель Корейской федерации экологических движений Ким Чхун И заявил, что ядерные вещества сами по себе являются опасными для человека, и говорить об их безопасности крайне неприемлемо. Различные организации требуют от правительства немедленно выразить протест против решения Японии о начале сброса воды, направив жалобу в Международный трибунал по морскому праву. Председатель Корейской ассоциации женщин, пострадавших от сексуального рабства в период Второй мировой войны, Ли На Ён призвала правительство прекратить исполнять роль «прислужника» Японии, взяв на себя ответственность за безопасность и жизнь своего народа. 26 августа гражданские организации планируют провести всеобщую акцию протеста против сброса воды с АЭС «Фукусима».