Пхеньян потребовал от Японии прекратить сброс воды с АЭС «Фукусима»

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Сброс в море загрязнённой воды, содержащей большое количество радиоактивных материалов, является «антигуманным актом», который разрушает глобальную экологическую среду и угрожает выживанию человечества. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном 24 августа агентством ЦТАК. Япония сбрасывает в море воду, загрязнённую ядерными материалами, только потому, что это самый дешёвый вариант. Хотя Токио утверждает, что вода очищена в достаточной степени, научно доказано, что она содержит большое количество опасных радионуклидов, таких как тритий, цезий и стронций. В этой связи что Япония должна немедленно прекратить сброс воды, которая серьёзно угрожает безопасности и будущему человечества. В противном случае она будет нести полную ответственность за все последствия,- говорится в заявлении.