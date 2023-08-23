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Корея: Юг-Север

Пхеньян потребовал от Японии прекратить сброс воды с АЭС «Фукусима»

Write: 2023-08-25 10:17:53Update: 2023-08-25 10:21:01

Пхеньян потребовал от Японии прекратить сброс воды с АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

Сброс в море загрязнённой воды, содержащей большое количество радиоактивных материалов, является «антигуманным актом», который разрушает глобальную экологическую среду и угрожает выживанию человечества. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном 24 августа агентством ЦТАК. Япония сбрасывает в море воду, загрязнённую ядерными материалами, только потому, что это самый дешёвый вариант. Хотя Токио утверждает, что вода очищена в достаточной степени, научно доказано, что она содержит большое количество опасных радионуклидов, таких как тритий, цезий и стронций. В этой связи  что Япония должна немедленно прекратить сброс воды, которая серьёзно угрожает безопасности и будущему человечества. В противном случае  она будет нести полную ответственность за все последствия,- говорится в заявлении. 
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