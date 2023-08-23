Торговый представитель РК встретился с представителями США и Китая

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Представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын встретился со своей американской коллегой Кэтрин Тай в рамках совещания министров торговли и инвестиций «Большой двадцатки», проходящего 24-25 августа в индийском Джайпуре. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, участники встречи подтвердили стремление к сотрудничеству в целях продвижения Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF) и реализации договорённостей, достигнутых в ходе саммита РК, США и Японии. Принято также решение продолжить тесное сотрудничество по торговым вопросам. Ан Док Кын встретился также с заместителем представителя Китая по международной торговле Ван Шоувэнем. Состоялся обмен мнениями по Региональному всеобъемлющему экономическому партнёрству (RCEP), вопросам сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах. Кроме того, Ан Док Кын встретился с торговыми представителями Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Индии.