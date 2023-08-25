Сброс воды с АЭС «Фукусима» продолжается

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Сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» продолжается. 25 августа Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO), оператор АЭС «Фукусима», объявит данные о концентрации трития в морской воде в районе сброса. Эти данные будут публиковаться ежедневно. Кроме того, министерство окружающей среды Японии будет еженедельно предоставлять информацию о концентрации трития в воде. Первый отчёт будет предоставлен 27 августа. В течение 17 дней в океан планируется сбрасывать ежедневно 460 тонн загрязнённой воды, разбавленной в морской воде. 24 августа было сброшено лишь 200 тонн воды, поскольку сброс начался во второй половине дня. До марта следующего года планируется сбросить 30 тыс. тонн воды. Это 2,3% запасов, находящихся в хранилищах. В резервуарах на АЭС «Фукусима» хранится около 1 млн 340 тыс. тонн загрязнённой воды. Её объём увеличивается примерно на 90 тонн в день из-за попадания грунтовых и дождевых вод на территорию АЭС.